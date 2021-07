Getir | la prima azienda di consegna ultraveloce di generi alimentari al mondo | acquisisce BLOK | startup di consegna di generi alimentari nell' Europa meridionale

(Di lunedì 5 luglio 2021) - Laacquisizione direnderà il marchio prossimamente operativo in sette mercati in tuttaISTANBUL, 2 luglio 2021 /PRNewswire/, pioniere delladi, ha annunciato oggi di aver acquisito ladi prodottionline, rafforzando ulteriormente la propria posizione di leadership e rendendooperativa in sette dei maggiori mercati in tutta ...

Advertising

lifestyleblogit : Getir, la prima azienda di consegna ultraveloce di generi alimentari al mondo, acquisisce BLOK, startup di consegna… -

Ultime Notizie dalla rete : Getir prima

Il Tempo

Laacquisizione direnderà il marchio prossimamente operativo in sette mercati in tutta Europa ISTANBUL, 2 luglio 2021 /PRNewswire/ - -, pioniere della consegna ultraveloce di generi ..." L'idea di fondo è avere accesso in tempo reale a beni dinecessità tramite app " dice a ... Ci sono altri player in arrivo:e Dija, tra gli altri. L'unica costante è la promessa: c onsegne ...Secondo i carabinieri del Comando provinciale, c’erano cinque organizzazione a gestire il grande affare della droga. Nella prima Michele Vitale opererebbe assieme a Lo Cricchio, Giuseppe Lombardo e Pi ...Il "Piano estate" è partito, ma è entrato nell'ombra. Numeri soddisfacenti, molte criticità: personale insufficiente, segreterie in affanno, finanziamenti ...