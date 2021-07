F1, la coperta della Ferrari è corta. O si punta sulla qualifica, o sulla gara. Così è dura stare davanti alla McLaren (Di lunedì 5 luglio 2021) La Ferrari esce dal Gran Premio di Austria con il 5° posto di Carlos Sainz e l’8° di Charles Leclerc. Un risultato molto simile rispetto a quello di settimana scorsa, quando i due piloti avevano concluso rispettivamente sesto e settimo. In altre parole, i punti raccolti sono stati i medesimi del GP di Stiria, ovvero 14. La differenza è che il 27 giugno la McLaren ne aveva marcati 10, mentre ieri ne ha messi a referto ben 21. Ciò significa che il team di Woking è risalito a +19 nel Mondiale costruttori, ottenendo il massimo vantaggio da inizio stagione. Via, siamo onesti al 100% per oggi, perché generalmente si cerca anche di “vendere l’aspirapolvere”. ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) Laesce dal Gran Premio di Austria con il 5° posto di Carlos Sainz e l’8° di Charles Leclerc. Un risultato molto simile rispetto a quello di settimana scorsa, quando i due piloti avevano concluso rispettivamente sesto e settimo. In altre parole, i punti raccolti sono stati i medesimi del GP di Stiria, ovvero 14. La differenza è che il 27 giugno lane aveva marcati 10, mentre ieri ne ha messi a referto ben 21. Ciò significa che il team di Woking è risalito a +19 nel Mondiale costruttori, ottenendo il massimo vantaggio da inizio stagione. Via, siamo onesti al 100% per oggi, perché generalmente si cerca anche di “vendere l’aspirapolvere”. ...

