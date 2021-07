Euro 2020, Mancini: “Italia-Spagna sarà partita piena di difficoltà” (Di lunedì 5 luglio 2021) Italia-Spagna “sarà una partita difficile come lo è stata col Belgio, la differenza sarà il tipo di gioco”. Roberto Mancini, ct della Nazionale, si esprime così alla vigilia della sfida tra gli azzurri e la Spagna nella semifinale di Euro 2020. “Ci dobbiamo preparare a una partita piena di difficoltà perché la Spagna da anni è una squadra straordinaria, c’è stato un ricambio generazionale ma sono giocatori giovani bravissimi e un tecnico come Luis Enrique molto bravo”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 luglio 2021)unadifficile come lo è stata col Belgio, la differenzail tipo di gioco”. Roberto, ct della Nazionale, si esprime così alla vigilia della sfida tra gli azzurri e lanella semifinale di. “Ci dobbiamo preparare a unadiperché lada anni è una squadra straordinaria, c’è stato un ricambio generazionale ma sono giocatori giovani bravissimi e un tecnico come Luis Enrique molto bravo”, ...

