Ddl Zan mette a rischio la maggioranza, Renzi: “Togliere i punti controversi su scuola e identità di genere” (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Ddl Zan agita la maggioranza di governo. La discussione sul provvedimento, che prevede misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi di genere,orientamento sessuale e disabilità, rischia di aprire una crisi di governo. Al Senato (dopo che il provvedimento è stato approvato alla Camera) la situazione è testa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Ddl Zan agita ladi governo. La discussione sul provvedimento, che prevede misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi di,orientamento sessuale e disabilità, rischia di aprire una crisi di governo. Al Senato (dopo che il provvedimento è stato approvato alla Camera) la situazione è testa. L'articolo .

