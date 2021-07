Covid in Campania, secondo giorno ?senza vittime. Indice contagio 1,91% (Di lunedì 5 luglio 2021) Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, sempre ai minimi dall'esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa registrare... Leggi su ilmattino (Di lunedì 5 luglio 2021) Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus in, sempre ai minimi dall'esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa registrare...

infoitsalute : Covid. Allarme variante Delta in Campania. I pediatri: «Colpisce i più giovani» - Veritas92859953 : @nonsolopierina @Luciolefty @danielamartani Se leggi le prime righe di questo articolo, noterai ke rispetto al DPCM… - anto_laudisi : RT @moligia: Questa settimana in Italia +3,4 % dei nuovi positivi (rispetto alla settimana precedente) e 13 settimane consecutive di flessi… - moligia : Questa settimana in Italia +3,4 % dei nuovi positivi (rispetto alla settimana precedente) e 13 settimane consecutiv… - salernonotizie : Covid, in Campania 110 positivi, nessun decesso -