Ci mancherai Raffaella Carrà | addio all’icona della tv italiana

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 5 luglio 2021) Life&People.it ” Cici ha lasciati. Una malattia ha attaccato il suo corpo. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”, l’annuncio del compagno Sergio Iapino alle 16.20 di oggi, lunedi 5 Luglio. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Luglio 5, 2021 at 5:50 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of ...