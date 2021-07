Chi sostituisce il Papa quando sta male?

Leggi su agi

(Di lunedì 5 luglio 2021) AGI - Chi svolge le funzioni di supplente,unsta? In realtà i precedenti a riguardo, almeno in tempi recenti, sono ben pochi. A ben vedere anche il lungo periodo di malattia che chiuse il pluridecennale pontificato di Giovanni Paolo II non vide nessuna delega, nessun sostituto. L'esercizio della ordinaria amministrazione, di fatto, venne svolto dall'allora potentissimo segretario personale del Pontefice, Stanislaw Dziwisz. La questione riguarda, sia chiaro, esclusivamente il ruolo delcome vertice dello Stato Vaticano, e non certo quello delvicario di Cristo. Insomma, la ...