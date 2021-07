Charlotte Casiraghi, ritorno a Monaco con mamma Carolina e il primogenito Raphael (Di lunedì 5 luglio 2021) Da quando nell’estate 2019 ha sposato il produttore cinematografico Dimitri Rassam, Charlotte Casiraghi, mamma di due – Raphael, avuto nel 2013 dall’ex Gad Elmaleh, e Balthazar, 3 anni, frutto dell’amore con Dimitri – ha scelto di vivere nel verde di Barbizon, ai bordi di una delle più belle foreste d’Europa. Lontano dai riflettori e dagli eventi mondani. Per il 15esimo Longines Global Champions Tour la trentaquattrenne ha però fatto un’eccezione: è tornata nel principato di Monaco è ha assistito al concorso ippico, di cui è presidentessa onoraria, assieme a mamma Carolina e al primogenito Raphael. Il bimbo di quasi otto anni (li compirà a dicembre), capelli biondi e occhi azzurrissimi, con la sua bellezza, spontaneità e simpatia ha conquistato tutti. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 luglio 2021) Da quando nell’estate 2019 ha sposato il produttore cinematografico Dimitri Rassam, Charlotte Casiraghi, mamma di due – Raphael, avuto nel 2013 dall’ex Gad Elmaleh, e Balthazar, 3 anni, frutto dell’amore con Dimitri – ha scelto di vivere nel verde di Barbizon, ai bordi di una delle più belle foreste d’Europa. Lontano dai riflettori e dagli eventi mondani. Per il 15esimo Longines Global Champions Tour la trentaquattrenne ha però fatto un’eccezione: è tornata nel principato di Monaco è ha assistito al concorso ippico, di cui è presidentessa onoraria, assieme a mamma Carolina e al primogenito Raphael. Il bimbo di quasi otto anni (li compirà a dicembre), capelli biondi e occhi azzurrissimi, con la sua bellezza, spontaneità e simpatia ha conquistato tutti.

