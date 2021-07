Carrà | elogio sulla stampa spagnola | “Morta l’iconica cantante”

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 5 luglio 2021) "La regina della televisione italiana", la definiscono molti media spagnoli, riportando la notizia della sua morte. Raffaella, infatti, era molto nota e amata in Spagna e nel mondo ispanico dagli anni Settanta, quando presentò diversi programmi per la Tve, tra cui Hola Raffaella, e grazie ai brani musicali come Explótame, explótame, expló? o Fiesta. El Pais la presenta come la "regina", appunto, mentre La Vanguardia titola: "Muore l'iconicaRaffaellaa 78 anni", "una delle più grandi dive" dell'Italia.El Mundo, invece, riporta stralci di un'intervista rilasciata dalla conduttrice l'anno scorso, in cui, il quotidiano, ...