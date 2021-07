Boris Johnson riapre il Regno Unito: “Mascherina? Scelgono i cittadini se metterla” (Di lunedì 5 luglio 2021) La Gran Bretagna mette a segno un altro punto e allunga ancora di più le distanze rispetto all’Italia e all’Europa. Boris Johnson è pronto a riaprire tutto. Ma non solo. Nel corso della pandemia di Covid ha spesso stupito per le sue scelte, dalle restrizioni “light” rispetto ad altri Paesi (noi compresi) alla gestione delle vaccinazioni, raccogliendo critiche e accuse, ma portando il Regno Unito fuori dall’incubo Covid prima di tutti gli altri. E i fatti gli stanno dando ragione, visto che nonostante i casi siano in netto aumento, le terapie intensive continuano a essere vuote e il numero di morti non cresce. Ora, un altro ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 5 luglio 2021) La Gran Bretagna mette a segno un altro punto e allunga ancora di più le distanze rispetto all’Italia e all’Europa.è pronto a riaprire tutto. Ma non solo. Nel corso della pandemia di Covid ha spesso stupito per le sue scelte, dalle restrizioni “light” rispetto ad altri Paesi (noi compresi) alla gestione delle vaccinazioni, raccogliendo critiche e accuse, ma portando ilfuori dall’incubo Covid prima di tutti gli altri. E i fatti gli stanno dando ragione, visto che nonostante i casi siano in netto aumento, le terapie intensive continuano a essere vuote e il numero di morti non cresce. Ora, un altro ...

