Bookmakers: Inghilterra favorita, ma l’Italia partiva “settima” (Di lunedì 5 luglio 2021) Secondo i Bookmakers, l’Inghilterra è la favorita alla vittoria finale. Ma, da inizio Europeo, la crescita più alta è dell’Italia Come riporta la Gazzetta dello Sport, si sta stringendo sempre di più il cerchio riguardo le scommesse dei Bookmakers. Secondo le principali agenzie di scommesse, l’Inghilterra è la favorita alla vittoria finale: le quotazioni degli inglesi oscillano tra il 2.4 e il 2.75. Già dall’inizio la Nazionale dei Tre Leoni era considerata una delle favorite (a 6), seconda solo alla Francia (a 5.5). l’Italia, invece, occupava ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Secondo i, l’è laalla vittoria finale. Ma, da inizio Europeo, la crescita più alta è delCome riporta la Gazzetta dello Sport, si sta stringendo sempre di più il cerchio riguardo le scommesse dei. Secondo le principali agenzie di scommesse, l’è laalla vittoria finale: le quotazioni degli inglesi oscillano tra il 2.4 e il 2.75. Già dall’inizio la Nazionale dei Tre Leoni era considerata una delle favorite (a 6), seconda solo alla Francia (a 5.5)., invece, occupava ...

Advertising

TotoeCalcio : #Euro2021. Possibile finale ? I bookmakers si sono esposti in questo modo. ho tolto l'aggio al grafico. Per avere l… - AleBaroAB : Bookmakers e 'haters' insistono: l'Italia ha già vinto l'europeo... ed io inizio ad interessarmi a queste voci! Nel… - AleBaroAB : #Euro2020 quotazioni bookmakers dopo gli Ottavi giocati, quindi a 2 giorni dai Quarti: Italia favorita, segue l'Ing… - AleBaroAB : Da 15 minuti la Francia è stata eliminata... i bookmakers ora piazzano già l'Italia come favorita per vincere… - AleBaroAB : Tra ieri e stasera nuovi cambiamenti nelle quotazioni dei bookmakers sulla probabile nazionale vincente di… -