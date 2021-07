75 anni di bikini: cambia Dna ma resta sempre il costume più amato (Di lunedì 5 luglio 2021) Dalle ragazze siciliane dei mosaici di Villa del Casale a Piazza Armerina alle Instagram girl da migliaia di like per arrivare alle icone body positive di oggi. Tre pezzetti di stoffa collegano il guardaroba estivo delle donne libere e liberate nel corso dei millenni. Le atlete di quasi duemila anni fa si allenano in outfit contemporaneo con top a fascia e slip che lascia l’ombelico in bella mostra. E pensare che ci sarebbero voluti secoli per ritornare al punto di partenza, ovvero a sentirsi belle con pochi centimetri di tessuto a coprire il corpo, di qualunque forma, taglia, colore, misura. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 luglio 2021) Dalle ragazze siciliane dei mosaici di Villa del Casale a Piazza Armerina alle Instagram girl da migliaia di like per arrivare alle icone body positive di oggi. Tre pezzetti di stoffa collegano il guardaroba estivo delle donne libere e liberate nel corso dei millenni. Le atlete di quasi duemila anni fa si allenano in outfit contemporaneo con top a fascia e slip che lascia l’ombelico in bella mostra. E pensare che ci sarebbero voluti secoli per ritornare al punto di partenza, ovvero a sentirsi belle con pochi centimetri di tessuto a coprire il corpo, di qualunque forma, taglia, colore, misura.

gianluca_govoni : Sono già passati 75 anni dall'invenzione del bikini, novità che ha rivoluzionato l'estate e l'abbronzatura di tutte… - leodearsaddle : Chiara Ferragni che si lamenta delle mamme pancine che le fanno la morale nei commenti alle sue foto in bikini quan… - RutaAllTheWay : RT @hopeangel365: No vabbè ma Maria Teresa Ruta è fenomenale col bikini tricolore ???????? E' un mito! Lei si che sa cos'è l'autoironia! Non di… - Piergiulio58 : Una storia d'amore e moda lunga 75 anni: quella del bikini, da costume dello scandalo a must have. - TheItalianTimes : ?? I 75 ANNI DEL BIKINI Il #bikini, simbolo di #libertà e di #ribellione #femminile compie 75 anni. Si è reinventato… -