Tragedia sul Monte Rosa | due alpiniste italiane sono morte assiderate

Leggi su tpi

(Di domenica 4 luglio 2021)due, trentenni, rimaste bloccate ieri a causa del maltempo sotto la Piramide Vincent, sul, a quota 4.150 metri. Dopo la richiesta di aiuto, erano entrate in azione le squadre del Soccorso alpino valdostano che nella notte hanno fatto tra tragica scoperta. Per le due donne piesi, che avevano raggiunto la vetta del pomeriggio, quando stava per iniziare una bufera, non c’è stato nulla da fare. In salvo il compagno di scalata; una delle due donne sarebbe morta pochi minuti dopo l’arrivo dei soccorritori, ...