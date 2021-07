Tour de France 2021, pagelle nona tappa: Ben O’Connor show, Italia mostruosa con Cattaneo e Colbrelli (Di domenica 4 luglio 2021) pagelle nona tappa Tour DE France 2021 Ben O’Connor, voto 9: dopo il successo di tappa al Giro d’Italia 2020 arriva un altro grandissimo risultato per il giovane australiano dell’AG2R Citroen. Centra la fuga giusta, si dà da fare, segue gli attacchi dei colombiani Higuita e Quintana e nella scalata finale trova un passo eccezionale per prendersi il trionfo. Per lui il giusto premio è anche la seconda piazza in classifica generale, può puntare sicuramente ad un gran risultato verso Parigi. Mattia Cattaneo, voto 7,5: altra ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021)DEBen, voto 9: dopo il successo dial Giro d’2020 arriva un altro grandissimo risultato per il giovane australiano dell’AG2R Citroen. Centra la fuga giusta, si dà da fare, segue gli attacchi dei colombiani Higuita e Quintana e nella scalata finale trova un passo eccezionale per prendersi il trionfo. Per lui il giusto premio è anche la seconda piazza in classifica generale, può puntare sicuramente ad un gran risultato verso Parigi. Mattia, voto 7,5: altra ...

