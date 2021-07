Tour de France 2021 oggi, Cluses-Tignes: orario, tv, programma, streaming RAI ed Eurosport (Di domenica 4 luglio 2021) Spettacolo e colpi di scena previsti nella nona tappa del Tour de France da Cluses a Tignes. Una frazione breve, di soli 144 chilometri, ma nella quale i ciclisti saranno spesso chiamati ad affrontare salite molto dure. L’occasione per i big di rispondere alla splendida azione di ieri di Pogacar o per lo sloveno di mettere un punto definitivo alla Grande Boucle. Pronti via e il gruppo affronterà la prima salita, dopo solo 17 km, la Cote de Domancy. Acesa breve di soli 2,5 km ma con pendenze medie del 9,4%. A seguire il Col de Saisies, lunga circa 9 km e mezzo ma con pendenze decisamente meno impegnative. Dopo una lunga ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) Spettacolo e colpi di scena previsti nella nona tappa deldeda. Una frazione breve, di soli 144 chilometri, ma nella quale i ciclisti saranno spesso chiamati ad affrontare salite molto dure. L’occasione per i big di rispondere alla splendida azione di ieri di Pogacar o per lo sloveno di mettere un punto definitivo alla Grande Boucle. Pronti via e il gruppo affronterà la prima salita, dopo solo 17 km, la Cote de Domancy. Acesa breve di soli 2,5 km ma con pendenze medie del 9,4%. A seguire il Col de Saisies, lunga circa 9 km e mezzo ma con pendenze decisamente meno impegnative. Dopo una lunga ...

