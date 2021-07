Si avvicina la cessione di Mario Rui | accordo vicino con il Galatasaray

Advertising

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, ULTIM'ORA ADL DA L'OK, ARRIVA LA CESSIONE DI UN AZZURRO. DOPO TANTI ANNI SARA' ADDIO, I DETTAGLI >>>>>… - VoceGiallorossa : ??LIVE MERCATO - Genoa, s'avvicina Sepe. Sergio Ramos rifiuta lo United per il PSG. Tottenham, Alderweireld ha chies… - lazio24h : Lazio, si avvicina la cessione di Correa al PSG: pronta una contropartita - sportli26181512 : Mercato #Lazio: Brandt si complica, Felipe Anderson si avvicina: La #Lazio lavora su un doppio binario per regalare… - Robertoro80 : RT @CorriereGranata: Sorpasso #Celtic x #Vuskovic: gli scozzesi aumentano l’offerta e approfittano del tergiversare granata (Juric ha chies… -

Ultime Notizie dalla rete : avvicina cessione

tuttosalernitana.com

... di proprietà del Milan, ma in prestito allo Spezia nella scorsa stagione, siai ... L'Orebro ha ufficializzato ladel classe 2003 Adi Fisic. L'attaccante firmerà un contratto triennale ...14.45 - Manuel Locatelli sialla Juventus , ma ancora manca l'intesa sulla formula del ... 11.45 - Il Sassuolo ha comunicato ladi Marlon allo Shakhtar a titolo definitivo. 7.08 - La ...Mario Rui vicino all'addio, per lui c'è il Galatasaray Come riporta la redazione di Sky Sport Mario Rui è sempre più vicino all'addio, con la trattativa ...I biancocelesti sono alle prese con la grana portiere: il numero uno rossoblù è il favorito per la sostituzione. E Vicario si avvicina all’Empoli. Olsen, invece… Al Cagliari potrebbe nascere un proble ...