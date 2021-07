Renzi vuole affossare il ddl Zan? La partita non è più giuridica, ma politica (Di domenica 4 luglio 2021) La legge secondo M5s e Pd a va approvata senza modifiche: 'Pensare infatti di eliminare i termini 'orientamento sessuale' e 'identità di genere' e tornare alla definizione di omofobia e transfobia ... Leggi su today (Di domenica 4 luglio 2021) La legge secondo M5s e Pd a va approvata senza modifiche: 'Pensare infatti di eliminare i termini 'orientamento sessuale' e 'identità di genere' e tornare alla definizione di omofobia e transfobia ...

Domenic62340660 : RT @ItalicaTestudo: La sinistra contro se stessa Dopo #Renzi che 'affossa' il #DdlZan, ora ci si mette pure #Cacciari: 'Se #Letta non vuole… - manu_etoile : RT @ItalicaTestudo: La sinistra contro se stessa Dopo #Renzi che 'affossa' il #DdlZan, ora ci si mette pure #Cacciari: 'Se #Letta non vuole… - Fiorells69 : RT @Today_it: Renzi vuole affossare il ddl Zan? La partita non è più giuridica, ma #politica - zarzingale : @SlipperLea @LGmarangon Noni pare difficile, il PD non perde occasione di attaccare Renzi e il suo partito sempre.… - TheQ_continuum : RT @Moonlightshad1: Il M5S esiste proprio perché esistono politici come renzi, calenda, berlusconi, anche come Letta che ancora non sa che… -