Razgatlioglu | ' Punti importanti | sono il leader del campionato'

Advertising

STnews365 : Superbike, Razgatlioglu vince Gara 2. Il pilota turco passa in testa al Mondiale, due i punti che lo separano dal c… - sportli26181512 : Superbike a Donington, gara 1 a Razgatlioglu. Rea secondo: Con una rimonta mostruosa nel primo giro, il turco ottie… - corsedimoto : SUPERBIKE - Nella gara 1 di Donington Toprak #Razgtalioglu batte sonoramente Jonathan #Rea e recupera altri 5 punt… - corsedimoto : SUPERBIKE - Yamaha rinnova Toprak #Razgatlioglu per il 2022-23, ma c'è una clausola d'uscita per la MotoGP? A breve… -

Ultime Notizie dalla rete : Razgatlioglu Punti

Con la vittoria in Gara 2 al Donington Park, Toprakpassa in testa al mondiale, solo duelo separano da Jonathan Rea scivolato a tredici giri dal termine della corsa. Garrett Gerloff conquista il secondo gradino del podio, terza la ...Rea pressache al decimo giro commette un errore alla stessa curva in cui il ... Altro arrivo in zonaper Andrea Locatelli (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK) che termina 11° davanti a ...Toprak Razgatlioglu concede il bis a Donington Park e vola in testa alla classifica mondiale di Superbike. Il turco del team Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK festeggia la seconda vittoria di questo fin ...Clamoroso colpo di scena a Donington. Il 'cannibale' della Kawasaki cade mentre cerca di resistere al pilota turco, che vince e si porta in testa al mondiale. Secondo Gerloff e terzo Sykes con la BMW ...