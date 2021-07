Paura in scuola di Palermo: finestra cade su docente, illesa (Di domenica 4 luglio 2021) Grande Paura a Palermo dove una finestra di un istituto scolastico è caduta addossa alla docente che, per fortuna, non ha riportato ferite, solo una grande Paura. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 4 luglio 2021) Grandedove unadi un istituto scolastico è caduta addossa allache, per fortuna, non ha riportato ferite, solo una grande. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Paura in scuola di Palermo: finestra cade su docente, illesa - PietroPecchioni : RT @AntalJonathan: @Frias56946262 Esatto. Noi ci troviamo a metà strada tra casa sua che è verso Rebaudengo e la mia che è più verso la… - ehblablabla : @BLMHenryy Ci facevo anche scuola guida in queste strade ???? ormai sono abituata anche di notte d’estate però fanno… - xkuwugisaki : dovrei passare dalla scuola guida ma mi sale l'ansia e ho paura di non avere abbastanza tempo?? - infoitinterno : Paura alla scuola Salgari, finestra cade su un'insegnante: chiesto sopralluogo al Comune -