Nuova ondata Covid in autunno, Bassetti: "Lockdown solo per i non vaccinati" (Di domenica 4 luglio 2021) Fanno ancora discutere le dichiarazioni rilasciate dal noto Infettivologo Matteo Bassetti interpellato dall'Adnkronos in merito alla crescente diffusione della variante Delta del Covid-19. Per Bassetti l'Italia deve assolutamente raggiungere "al 15 di ottobre l'85% di vaccinati" in modo tale da neutralizzare questa mutazione sempre più predominante anche nel nostro paese. "Se invece ci arriveremo con il 65% saranno dolori" – avverte infatti l'infettivologo del San Martino di Genova – ovvero con quasi il 30% degli italiani non vaccinati vuol dire che avremo 16-17 milioni di persone potenzialmente ...

