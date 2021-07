“Non dimenticheremo il tuo sorriso” tutto il mondo dello sport lo piange, addio ad una giovane promessa. (Di domenica 4 luglio 2021) Si è spenta una giovane promessa del calcio italiano: Matteo Serra, 18enne abruzzese che militava in serie D nella squadra del Pineta Calcio, è morto dopo un terribile incidente con il suo motorino, un Liberty Piaggio 125 avvenuto mercoledì scorso. Un terribile schianto “Matteo Serra, giovane promessa del calcio, da ieri lotta tra la vita e la morte a seguito di un grave incidente stradale” con queste parole in un tweet il Pescara dava notizia di quanto avvenuto, ovvero uno schianto contro un palo segnaletico a bordo strada, mentre Matteo si trovava con un amico sul suo motorino. #MatteoSerra, ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 4 luglio 2021) Si è spenta unadel calcio italiano: Matteo Serra, 18enne abruzzese che militava in serie D nella squadra del Pineta Calcio, è morto dopo un terribile incidente con il suo motorino, un Liberty Piaggio 125 avvenuto mercoledì scorso. Un terribile schianto “Matteo Serra,del calcio, da ieri lotta tra la vita e la morte a seguito di un grave incidente stradale” con queste parole in un tweet il Pescara dava notizia di quanto avvenuto, ovvero uno schianto contro un palo segnaletico a bordo strada, mentre Matteo si trovava con un amico sul suo motorino. #MatteoSerra, ...

Advertising

PescaraCalcio : ??Purtroppo non ce l’ha fatta #MatteoSerra, il 18enne di Pescara che nella tarda serata di mercoledì era rimasto gra… - Dida_ti : RT @Carmela_oltre: Non siate tristi, continuate in ciò che è giusto!.... Più lentamente, più in profondità, con più dolcezza! (lentius, pr… - Penombra_90 : RT @francycognato: CIAO CLARISSA???? Tre anni fa sei stata adottata da un dolcissimo papà, Giuseppe, che ti ha amato come una figlia. Tre ann… - _Perla_Nera_ : RT @francycognato: CIAO CLARISSA???? Tre anni fa sei stata adottata da un dolcissimo papà, Giuseppe, che ti ha amato come una figlia. Tre ann… - RetwittL : RT @Carmela_oltre: Non siate tristi, continuate in ciò che è giusto!.... Più lentamente, più in profondità, con più dolcezza! (lentius, pr… -