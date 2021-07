(Di domenica 4 luglio 2021), tramite abbonamento, permette di accedere a un vasto catalogo di film,tv, anime, documentari e reality show. I generi trattati sono i più disparati e tra questi vi è anche il. In un momento così complesso come quello attuale, verrebbe spontaneo pensare che la piattaforma dia la precedenza a contenuti divertenti, caratterizzati da risate e spensieratezza. Al contrario, la realtà dei fatti sottolinea una verità del tutto diversa. Negli ultimi giorni, infatti,ha annunciato di averto ben 4. Questi show hanno avuto vita breve e sono stati ...

Advertising

tuttopuntotv : Netflix cancella 4 serie tv: il comedy non raccoglie consensi #Netflix - monklore : guardate young royals altrimenti netflix la cancella e io voglio la seconda stagione grazie mwah !! - yghchalla : @obsessedwithjus mi metto a piangere se Netflix la cancella - 3cinematographe : #Netflix ha cancellato diverse serie e programmi televisivi, ma i loro creatori continueranno a lavorare per il gig… - dituttounpop : #Netflix cancella #TheCrew #Countrycomfort e altre 2 comedy -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix cancella

L'accordo nonquello che la Amblin ha già siglato con Universal Pictures, rinnovato peraltro lo scorso dicembre., tra le altre cose, ha distribuito nel recente passato Il processo ai ...La Brexit potrebbe portarci via le nostre serie preferite on demand su piattaforme come Amazon e? È quanto sostiene il Guardian , secondo il quale esisterebbe un documento redatto nel cuore della UE, a Bruxelles, di cui già il titolo dice tutto: "La presenza sproporzionata di contenuti ...Il giovane attore polacco Bartosz Bielenia è lo straordinario protagonista di un thriller altrimenti ricco di imprecisioni e ingenuità.Netflix, cancellate 4 serie indimenticabili: la rabbia dei fan. La decisione della piattaforma streaming ha colto molti di sorpresa ...