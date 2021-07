Mondiale MXGP | Tony Cairoli | gran podio a Maggiora E ora in campionato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mondiale MXGP

... con una Gara 2 caratterizzata dalla pioggia che ha ridotto Maggiora in una trappola di fango per tutti i piloti della. Ora Cairoli in campionato è quarto, a 19 lunghezze dal leader Tim Gajser (...Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo al Maggiora Park di Novara ci si potrà pure collegare al sito ufficiale delMotocross www..com, dove sarà ...Fiat non è celebre per i pick-up, a meno che non si parli del mercato brasiliano: ecco cinque modelli che si sono distinti per particolarità ...Il nove volte campione del mondo chiude terzo il GP Italia vinto da Herlings e si porta a soli 19 punti dalla vetta della classifica. In MX2 il giovane azzurro Mattia Guadagnini trionfa ed è il nuovo ...