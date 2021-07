Meteo, forti temporali sull’Italia: diverse regioni a rischio (Di domenica 4 luglio 2021) Meteo, forti temporali si abbatteranno soprattutto sul Nord-Italia: diverse regioni a rischio con allerta gialla. Cielo azzurro (Pixabay)Anticiclone minato da correnti instabili, tornano i forti temporali sull’Italia. Se la giornata di ieri è stata serena su tutto il Paese, oggi sarà una domenica a tratti fortemente temporalesca. Previsti temporali infatti soprattutto al Nord con intense grandinate e forti raffiche di vento. È prevista inoltre, l’arrivo di una nuova ondata di caldo africano a partire da ... Leggi su vesuvius (Di domenica 4 luglio 2021)si abbatteranno soprattutto sul Nord-Italia:con allerta gialla. Cielo azzurro (Pixabay)Anticiclone minato da correnti instabili, tornano i. Se la giornata di ieri è stata serena su tutto il Paese, oggi sarà una domenica a tratti fortemente temporalesca. Previstiinfatti soprattutto al Nord con intense grandinate eraffiche di vento. È prevista inoltre, l’arrivo di una nuova ondata di caldo africano a partire da ...

