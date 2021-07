Leclerc: 'Perez aggressivo, penalità giusta'. Sainz: 'Veloci in curva' (Di domenica 4 luglio 2021) Sainz quinto e Leclerc ottavo: il GP d'Austria conferma i risultati del GP della Stiria di una settimana prima (dove lo spagnolo chiuse 6° ed il monegasco 7°), con una Ferrari non brillante come in ... Leggi su gazzetta (Di domenica 4 luglio 2021)quinto eottavo: il GP d'Austria conferma i risultati del GP della Stiria di una settimana prima (dove lo spagnolo chiuse 6° ed il monegasco 7°), con una Ferrari non brillante come in ...

Advertising

SkySportF1 : ? CONTATTO TRA PEREZ E LECLERC (51/71 ??) ?? Il monegasco per la seconda volta nella sabbia I risultati ?… - sportface2016 : +++#F1: #Leclerc, #Sainz, #Perez, #Gasly, #Mazepin, #Latifi, #Giovinazzi e #Ricciardo sotto investigazione per non… - cafifal : RT @fanpage: Max Verstappen vince anche il Gran Premio d’Austria di Formula 1, conquistando così il suo quinto successo stagionale di fila… - motorboxcom : #F1 #Perez si è scusato con Leclerc per le due manovre troppo aggressive, mentre prosegue lo scontro con Norris per… - Giorgiovsb : RT @fanpage: Max Verstappen vince anche il Gran Premio d’Austria di Formula 1, conquistando così il suo quinto successo stagionale di fila… -