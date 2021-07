Juventus, capitolo portieri: tutte le ipotesi per il vice Szczesny (Di domenica 4 luglio 2021) Juventus – C’è ancora una casella da riempire in casa bianconera, considerato l’addio di Gigi Buffon che a 43 anni ha accettato la nuova sfida del Parma e dunque ha lasciato vacante il ruolo di “secondo” di lusso alle spalle del titolare Szczesny. Il portiere polacco è stato confermato come numero uno e del resto in questi anni ha sempre dimostrato di essere molto affidabile. Non cambierà nella Juventus nemmeno il terzo portiere visto che Pinsoglio ha strappato un rinnovo biennale e rimarrà dunque a Torino fino al 2023. Juventus, le ultimissime sul vice Szczesny Rimane tuttavia da trovare ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 4 luglio 2021)– C’è ancora una casella da riempire in casa bianconera, considerato l’addio di Gigi Buffon che a 43 anni ha accettato la nuova sfida del Parma e dunque ha lasciato vacante il ruolo di “secondo” di lusso alle spalle del titolare. Il portiere polacco è stato confermato come numero uno e del resto in questi anni ha sempre dimostrato di essere molto affidabile. Non cambierà nellanemmeno il terzo portiere visto che Pinsoglio ha strappato un rinnovo biennale e rimarrà dunque a Torino fino al 2023., le ultimissime sulRimane tuttavia da trovare ...

