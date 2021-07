Incidente in moto nel Casertano, Aniello schiacciato tra palo e furgone: lascia moglie e figli (Di domenica 4 luglio 2021) Si chiamava Aniello De Luca e aveva 48 anni l’uomo originario di Polvica di Nola (San Felice a Cancello) morto questa mattina in un Incidente stradale ad Alife, in provincia di Caserta. Incidente nel Casertano, Aniello De Luca muore a 48 anni Secondo la ricostruzione fornita da EdizioneCaserta, Aniello viaggiava in sella alla sua moto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 4 luglio 2021) Si chiamavaDe Luca e aveva 48 anni l’uomo originario di Polvica di Nola (San Felice a Cancello) morto questa mattina in unstradale ad Alife, in provincia di Caserta.nelDe Luca muore a 48 anni Secondo la ricostruzione fornita da EdizioneCaserta,viaggiava in sella alla suaL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

glooit : Incidente ad Alife: furgone travolge moto, 48enne morto del Casertano leggi su Gloo - DirettaSicilia : Si schianta con la moto, muore Marcello Tumeo a 35 anni, - bizcommunityit : Incidente via Prenestina: pirata della strada in fuga sul furgone dopo scontro con una moto - Gazzettino : Incidente in moto, ragazzo morto. Lo strazio del papà: «Ora mi restano solo i ricordi» - HTO_tv : Vigili del Fuoco – Val Liona Loc. Grancona (VI), Frontale tra un’auto e una moto in Via Casalin: Ferito il centauro… -