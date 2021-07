Il Papa ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico (Di domenica 4 luglio 2021) AGI - Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli per un intervento chirurgico dovuto a una stenosi diverticolare sintomatica al colon. Ad operarlo sarà il professor Sergio Alfieri. Leggi su agi (Di domenica 4 luglio 2021) AGI -Francesco è statoal Policlinicoper undovuto a una stenosi diverticolare sintomatica al colon. Ad operarlo sarà il professor Sergio Alfieri.

