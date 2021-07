Il duello Conte-Grillo e il rischio Movimento boh. L’analisi di Carone (Di domenica 4 luglio 2021) Same old story: l’ennesima crisi di leadership mette a nudo il Movimento 5 stelle, rivelando tutte le sue fragilità. Lo scontro tra Giuseppe Conte, leader in pectore, e Beppe Grillo, fondatore ed “Elevato”, racconta molto di più della nota difficoltà dei vecchi leader politici italiani a capire se, quando e come farsi da parte, e racconta di più della fatica che fa una classe dirigente legata in modo profondo ai meccanismi della politica del potere per svolgere un passaggio di leadership in modo dolce; lo stallo tra l’ex presidente del Consiglio, leader politico che gode della fiducia del 68% degli italiani, e l’ex comico, che invece si ... Leggi su formiche (Di domenica 4 luglio 2021) Same old story: l’ennesima crisi di leadership mette a nudo il5 stelle, rivelando tutte le sue fragilità. Lo scontro tra Giuseppe, leader in pectore, e Beppe, fondatore ed “Elevato”, racconta molto di più della nota difficoltà dei vecchi leader politici italiani a capire se, quando e come farsi da parte, e racconta di più della fatica che fa una classe dirigente legata in modo profondo ai meccanismi della politica del potere per svolgere un passaggio di leadership in modo dolce; lo stallo tra l’ex presidente del Consiglio, leader politico che gode della fiducia del 68% degli italiani, e l’ex comico, che invece si ...

