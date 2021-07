Formula 1 | le pagelle del Gran Premio d' Austria | Verstappen domina e allunga ancora su Hamilton Ferrari | brilla Sainz Jr

(Di domenica 4 luglio 2021) Queste ledeld', nona prova del Mondiale 2021 di1. Sul Red Bull Ring, come 1 settimana fa, vince Max. Dietro l'olandese, ora a +32 in classifica Piloti ...

Advertising

sportface2016 : #F1 Pagelle gara #AustrianGP 2021: #Verstappen sempre più dominante, fantastico #Norris - leggoit : Formula 1, le pagelle del Gran Premio d'Austria: Verstappen domina e allunga ancora su Hamilton. Ferrari, brilla Sa… - sportface2016 : Le pagelle delle qualifiche dell'#AustrianGP: #Norris e #Russell da sogno, #Ferrari giudizio in sospeso #F1 - thelastcornerit : Gp di Stiria, Pagelle: Verstappen non si ferma più, Hamilton rassegnato, Ferrari suona la 'carica'! -… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Le pagelle Gazzetta del GP di Stiria #F1 -

Ultime Notizie dalla rete : Formula pagelle

leggo.it

Queste ledel Gran Premio d'Austria, nona prova del Mondiale 2021 di1. Sul Red Bull Ring, come 1 settimana fa, vince Max Verstappen. Dietro l'olandese, ora a +32 in classifica Piloti su ...Io e Civoli ci siamo inventati unatrasversale alle famiglie con attualità, cronaca, video ... Fabrizio Piccolo SPORTEVAI - 04 - 07 - 2021 10:11 Euro 2020,Belgio - Italia: Barella ...Queste le pagelle del Gran Premio d'Austria, nona prova del Mondiale 2021 di Formula 1. Sul Red Bull Ring, come 1 settimana fa, vince Max Verstappen. Dietro l'olandese, ora a +31 ...Max Verstappen si è preso un'altra pole position al Gran Premio d'Austria, ma nonostante questo si è infuriato con la Red Bull. La verità è emersa diverse ore dopo la disputa delle qualifiche di Spiel ...