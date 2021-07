Dal tetto d’Europa al tetto del mondo | i Maneskin sono primi nella classifica di Spotify E festeggiano con le foto da bambini

Leggi su open.online

(Di domenica 4 luglio 2021) Prima Sanremo, poi l’Eurovision e orain cima alladei brani più ascoltati sua livello mondiale. Iscalzano good 4 you di Olivia Rodrigo con la cover di Beggin dei Madcon (a sua volta cover del brano dei Four Season). Un vecchio cavallo di battaglia già portato sul palco dell’edizione del 2017 di X-Factor e successivamente registrata in studio e inserita in Chosen, l’Ep d’esordio della band romana. Nell’ultima settimana il brano ha totalizzato 47,3 milioni di ascolti in tutto il. Ed è così che Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio ...