Covid Francia oggi, "rischio nuova ondata a fine luglio" (Di domenica 4 luglio 2021) Tornano a crescere i contagi Covid in Francia a causa della variante Delta. "L'esempio inglese dimostra che una nuova ondata è possibile già alla fine del mese di luglio" twitta il ministro della Sanità francese, Olivier Véran. "Possiamo limitarla e limitare l'impatto sanitario con i gesti precauzionali, i vaccini". "I vaccini – sottolinea – fanno calare i rischi gravi anche per quanto riguarda la variante delta. Vaccinati ci si ammala di meno e si trasmette di meno e si vive meno nello stress. E' una sfida collettiva quella di poter raggiungere l'immunità di gregge. Dobbiamo riuscire ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francia Covid Francia oggi, "rischio nuova ondata a fine luglio" Il ministro della Salute: "Contagi aumentano per la variante Delta" Tornano a crescere i contagi Covid in Francia a causa della variante Delta. "L'esempio inglese dimostra che una nuova ondata è possibile già alla fine del mese di luglio" twitta il ministro della Sanità francese, Olivier Véran. "...

