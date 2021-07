Calciomercato, non solo Brahim Diaz - Il Milan raddoppia a Madrid (Di domenica 4 luglio 2021) È esattamente quanto stanno facendo Maldini e soci, che secondo quanto sottolineato da 'La Gazzetta dello Sport' sono al lavoro in tal senso tenendo gli occhi puntati in casa Real Madrid. Il grande ... Leggi su calciomercato (Di domenica 4 luglio 2021) È esattamente quanto stanno facendo Maldini e soci, che secondo quanto sottolineato da 'La Gazzetta dello Sport' sono al lavoro in tal senso tenendo gli occhi puntati in casa Real. Il grande ...

Advertising

DiMarzio : #Napoli, non è esclusa una ripresa delle trattative per trattenere #Maksimovic - DiMarzio : #Calciomercato - Dal derecho de tanteo ai bonus che l’#Inter (non) dovrà riconoscere al #RealMadrid per #Hakimi. La… - sportface2016 : +++#Inter, #Marotta: '#Hakimi al #Psg ufficiale nel giro di un giorno. Vorremmo tanto non dover vendere altri gioca… - internewsit : Pjanic, Barcellona gli dà la 'carta de libertad'? Occasione Inter (e non solo) - - filoni_diletta : La #Juventus sonda Thomas #Partey. Operazione impossibile, se non di più -