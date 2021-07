Calcio, Coppa America 2021, quarti: Argentina travolgente, Ospina trascina la Colombia in semifinale (Di domenica 4 luglio 2021) Si giocherà tra Argentina e Colombia la seconda semifinale della Coppa America 2021 in programma il prossimo 7 luglio. Questi i verdetti della seconda nottata italiana dedicata ai quarti di finale del massimo torneo sudAmericano, che nell’altra semifinale (in programma il 6 luglio) vedrà opposti Brasile e Perù. Nel primo quarto di nottata la Colombia ha superato 4-2 ai rigori l’Uruguay al termine di un match molto combattuto. I tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0 ma erano stati i Colombiani, in ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) Si giocherà trala secondadellain programma il prossimo 7 luglio. Questi i verdetti della seconda nottata italiana dedicata aidi finale del massimo torneo sudno, che nell’altra(in programma il 6 luglio) vedrà opposti Brasile e Perù. Nel primo quarto di nottata laha superato 4-2 ai rigori l’Uruguay al termine di un match molto combattuto. I tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0 ma erano stati ini, in ...

