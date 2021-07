Basket | Olimpiadi Tokyo | il calendario delle partite dell’Italia Date | programma | orari | tv

(Di domenica 4 luglio 2021) L’Italia tornerà a giocare leper la prima volta dopo 17 anni con ilmaschile. Gli azzurri di Meo Sacchetti sono riusciti a compiere l’impensabile fino a pochi mesi fa, ma anche a regalare un interessante dato statistico:4 qualificate dei Preolimpici, nessuna l’ha fatto vincendo in casa. Eliminati gli uomini d’argento in carica, ora gli azzurri finiranno in un girone molto interessante. C’è l’Australia, che difende il quarto posto conquistato quattro volte di cui l’ultima 5 anni fa. C’è la Nigeria, che nel listone preliminare ha inserito un gran numero di giocatori NBA (12; resta da vedere quanti entreranno ...

Danilo Gallinari , uscito nella notte in finale di Eastern Conference con i suoi Atlanta Hawks ha dato la sua disponibilità a giocare le. Alla Federazione tutte le decisioni finali. Le ...Gli azzurri qualificati per lesono 198 uomini e 186 donne in 36 discipline differenti. ... pallavolo maschile e femminile, pallanuoto maschile, softball e ora anchemaschile. L'...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – L’Italbasket approda alle Olimpiadi dopo 17 anni. Gli azzurri di Meo Sacchetti hanno vinto il torneo preolimpico battendo nettamente in finale la Serbia con il punteggi ...