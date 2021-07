ASCOLTITV 3 LUGLIO 2021 | DOMINA UCRAINA-INGHILTERRA 32 | 4% | THE WINNER IS 12 | 5% | REPUBBLICA CECA-DANIMARCA 26 | 5% | IL TOUR SPICCA IL VOLO 8 | 6%+16 | 7% | UNO WEEKEND SFIORA IL 22%

(Di domenica 4 luglio 2021) ASCOLTI TV 3· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – 3203 38.04PT – 7926 45.49M E D I A S E T24 – 2323 27.59PT – 4748 27.25 Tg1 – 1169 24.50Uno– 1139 21.80 + 960 19.33Buongiorno Benessere – 802 15.66Passaggio a Nord-Ovest – 801 13.14Linea Verde– 1232 14.14Linea Verde Life – 2351 18.44Tg1 – 3860 25.44Linea Blu – 1824 13.38TecheTecheTè – 1063 9.17 + 657 6.30A Sua Immagine – 871 7.09Rai Sport – 1364 13.47R.– 3200 26.53Tg1 – 4242 27.89Rai Sport – 4034 24.67– 5730 32.40 3261 ...

Ultime Notizie dalla rete : #ASCOLTITV LUGLIO

... con l'allargamento a 16.100 famiglie (41.000 individui) da2017. Ogni membro della famiglia ... ha vinto l #isola o la partita?? Nemmeno con il nudo di ciufoli e bea sono saliti gli #...... con l'allargamento a 16.100 famiglie (41.000 individui) da2017. Ogni membro della famiglia ... una serie di successi finora mai più replicati #isola #pic.twitter.com/qBSF0Mh0EH ? ...La serata televisiva del 3 luglio è stata vinta dalla gara di Euro 2020 tra Ucraina e Inghilterra trasmessa, come di consueto, su Rai 1. Il match naturalmente non ha registrato picchi di ascolti ...Ascolti Tv sabato 3 luglio 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto d ...