ZANOTEL VOLA IN SERIE A: VESTIRÀ LA MAGLIA DEL TORINO (Di sabato 3 luglio 2021) Il Pordenone Calcio comunica il trasferimento dell'attaccante classe 2004 Giacomo ZANOTEL al TORINO. ZANOTEL, seconda punta/trequartista di grande tecnica, ha vestito la MAGLIA neroverde dalla stagione 2017/18, mettendosi in evidenza in tutte le categorie. Dall'Under 14 fino alla Primavera 2, di cui nell'annata appena conclusa è stato un assoluto protagonista. L'approdo di un talento neroverde in un top club di SERIE A è la conferma di come il Settore Giovanile del Pordenone sia sempre più riferimento e centro di formazione nazionale. La Società fa un grande in bocca al lupo a Giacomo, certa che confermerà ...

