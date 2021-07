WhatsApp, come usarlo quando il telefono è scarico o spento: che trucco! (Di sabato 3 luglio 2021) Spunta su WhatsApp un nuovo trucco per utilizzare l’applicazione quando il telefono è scarico o spento. Andiamo quindi a vedere come applicare il trick. WhatsApp è oramai una di quelle applicazioni diventate vitali per tutti. Infatti l’applicazione di messaggistica ci permette di messaggiare gratuitamente e spesso ci viene in soccorso quando dobbiamo comunicare un’emergenza. Spesso L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 3 luglio 2021) Spunta suun nuovo trucco per utilizzare l’applicazioneil. Andiamo quindi a vedereapplicare il trick.è oramai una di quelle applicazioni diventate vitali per tutti. Infatti l’applicazione di messaggistica ci permette di messaggiare gratuitamente e spesso ci viene in soccorsodobbiamo comunicare un’emergenza. Spesso L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

alexbyone1927 : Le novità su WhatsApp: quando si invierà una foto oppure un video chi lo riceve lo può visualizzare una volta e poi… - coquelicot_f : Orietta come mia zia che firma tutti i messaggi su whatsapp - adoreromanoff : per me è mio fratello che come profilo WhatsApp ha una foto con me. ?????????????? - vendicativa69 : Il mio migliore amico non mi parla più perché non gli rispondo su whatsapp e dice che sono maleducata , ma come si… - Ale_Ferroro : RT @DonaIasio: MICIO ?????? Circa 7 mesi, bellissimo e dolcissimo cerca famiglia. È già sterilizzato ed è già stato tanto sfortunato, inves… -