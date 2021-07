VIDEO Italia, azzurri tutti per Spinazzola: coro da brividi sul pullman (Di sabato 3 luglio 2021) L'infortunio che ha portato via all'Italia Leonardo Spinazzola è l'unica nota dolente di una serata perfetta per gli azzurri. Non è tuttavia mancato il sostegno dei compagni di Nazionale al giocatore della Roma, osannato con dei cori da brividi Leggi su mediagol (Di sabato 3 luglio 2021) L'infortunio che ha portato via all'Leonardoè l'unica nota dolente di una serata perfetta per gli. Non è tuttavia mancato il sostegno dei compagni di Nazionale al giocatore della Roma, osannato con dei cori da

Advertising

robertosaviano : Ecco la cosiddetta Guardia Costiera Libica che l’Italia finanza insieme all’Europa. Ecco come salvano vite: sparand… - Inter : ? | #EURO2020 3 amici ?? 3 giocatori nerazzurri ??? 3 Campioni d'Italia ?? Avversari per una notte ?????????? Buona fortun… - trash_italiano : DOPO LA VITTORIA DELL’ITALIA LA RAGAZZA HA RIPARATO GLI SPAGHETTI ???? #Euro2020 - zazoomblog : VIDEO Italia azzurri tutti per Spinazzola: coro da brividi sul pullman - #VIDEO #Italia #azzurri #tutti - lamuebasta : RT @AngiKappa: “Un giorno ti aiuterò io” dice all’operatore di @MSF_ITALIA un piccolo di 5 anni tra i sopravvissuti al naufragio di #Lampe… -