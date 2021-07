Variante Delta, Burioni: “Virus più pericoloso, valutare obbligo vaccinale per tutti” (Di sabato 3 luglio 2021) “Se come pare la Variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e velocemente in considerazione l’obbligo vaccinale per tutti o si rischia grosso. Il Virus non è più quello che abbiamo conosciuto, è diventato molto più pericoloso”. Lo scrive in un tweet Roberto Burioni virologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 3 luglio 2021) “Se come pare laha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e velocemente in considerazione l’pero si rischia grosso. Ilnon è più quello che abbiamo conosciuto, è diventato molto più”. Lo scrive in un tweet Robertovirologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

RobertoBurioni : Se come pare la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e VELOCEMENTE in consi… - Adnkronos : Variante #Delta, l’ipotesi di Bassetti: 'Se nuova ondata, lockdown solo per non vaccinati'. #Covid. - Agenzia_Ansa : Dopo la variante Delta, ecco l'Epsilon. Science, è più resistente agli anticorpi. Ancora poco diffusa in Europa… - leone52641 : RT @HANIA243474887: Variante Delta, Bassetti: “Ondata in autunno? Lockdown solo per i non vaccinati” Non possiamo permetterci di continuare… - MIRKOJEEP : @fattoquotidiano @robersperanza leggi qui va.. -