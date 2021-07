Vaccini, ora Figliuolo scomoda addirittura Santa Rita: “Posi la sua santa mano” (Di sabato 3 luglio 2021) La campagna vaccinale sta andando talmente bene che il generale Figliuolo non sa più a chi affidarsi e si è appellato direttamente alle alte sfere. No, non quelle di Palazzo Chigi, ma ancora più su. Ai santi direttamente. Nominato supercomissario dal “governo dei migliori”, da quelli che non parlano ma fanno, quelli della svolta, il generale Francesco Paolo Figliuolo, altrimenti detto “l’uomo della provvidenza”, ha infatti ammesso di avere chiesto a santa Rita, osservando il suo corpo a Cascia, “di aiutare l’Italia a uscire da questa pandemia, a far sì che la campagna vaccinale proceda e che tutti gli ... Leggi su ilparagone (Di sabato 3 luglio 2021) La campagna vaccinale sta andando talmente bene che il generalenon sa più a chi affidarsi e si è appellato direttamente alle alte sfere. No, non quelle di Palazzo Chigi, ma ancora più su. Ai santi direttamente. Nominato supercomissario dal “governo dei migliori”, da quelli che non parlano ma fanno, quelli della svolta, il generale Francesco Paolo, altrimenti detto “l’uomo della provvidenza”, ha infatti ammesso di avere chiesto a, osservando il suo corpo a Cascia, “di aiutare l’Italia a uscire da questa pandemia, a far sì che la campagna vaccinale proceda e che tutti gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini ora Coronavirus, Figliuolo: i vaccini ci sono, nessun ritardo giustificato - Gli esperti: cresce il rischio Delta 05 lug 06:22 Figliuolo: "I vaccini ci sono, nessun ritardo è giustificato" Sei italiani su 10 hanno ricevuto almeno una dose, i vaccini ci sono e l`immunità di gregge si potrà raggiungere fra due ...

Roberto Farnesi, la fidanzata è incinta: 'Suo padre era ostile' ... ma anche la mia professione' , ha detto Farnesi, e ancora: 'Ora si va d'amore e d'accordo e sono ... Poi, a febbraio, con la prospettiva dei vaccini mi sono rilassato e... siamo rimasti subito in dolce ...

Vaccino italiano al palo, per ora solo fiale e niente produzione Il Sole 24 ORE Figliuolo “Sui vaccini nessun ritardo, ora andare spediti” ROMA (ITALPRESS) – “Se confrontiamo luglio con giugno c’è una flessione del 5% dei vaccini Pzifer e Moderna, non parlerei di ritardi. Tra luglio e settembre avremo un approvvigionamento di circa 45,5 ...

Covid-19: variante Delta e vaccini Tra campagna vaccinale in Europa e nel mondo, varianti e voglia di vacanza: come passeremo l'estate? di Cristina Da Rold La grande domanda, ora che ci siamo liberati anche noi in (...) ...

