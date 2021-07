Vacanze in Croazia, ecco le nuove regole per entrare (Di sabato 3 luglio 2021) Dopo il via libera ai paesi in zona verde, la Croazia cambia le regole per l'ingresso nel territorio croato. Come riportato dall'Ambasciata di Zagabria e dal Ministero degli Interni croato, dal primo ... Leggi su udinetoday (Di sabato 3 luglio 2021) Dopo il via libera ai paesi in zona verde, lacambia leper l'ingresso nel territorio croato. Come riportato dall'Ambasciata di Zagabria e dal Ministero degli Interni croato, dal primo ...

Advertising

viskoleo : @petergomezblog vacanze in Croazia - Emrys77 : RT @EsteriLega: Volete andare in Croazia? ???? Liberi di farlo, se preferite spendere i vostri soldi all'estero anzichè in Italia fatelo, se… - AnnaP1953 : RT @EsteriLega: Volete andare in Croazia? ???? Liberi di farlo, se preferite spendere i vostri soldi all'estero anzichè in Italia fatelo, se… - LegaPremier : RT @EsteriLega: Volete andare in Croazia? ???? Liberi di farlo, se preferite spendere i vostri soldi all'estero anzichè in Italia fatelo, se… - Luis196820 : RT @EsteriLega: Volete andare in Croazia? ???? Liberi di farlo, se preferite spendere i vostri soldi all'estero anzichè in Italia fatelo, se… -