Uomini e Donne, Luisa Anna Monti più forte del male: “Risorgerai” – FOTO (Di sabato 3 luglio 2021) Uomini e Donne, Luisa Anna Monti dopo l’annuncio della malattia rassicura i suoi fan. L’ex dama ha ancora voglia di combattere L’annuncio è arrivato come una mazzata, soprattutto per quelli che l’hanno seguita nel percorso. Perché l’ex dama di Uomini e Donne sta lottando contro un tumore al seno che ha scoperto da poco, ma L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 3 luglio 2021)dopo l’annuncio della malattia rassicura i suoi fan. L’ex dama ha ancora voglia di combattere L’annuncio è arrivato come una mazzata, soprattutto per quelli che l’hanno seguita nel percorso. Perché l’ex dama dista lottando contro un tumore al seno che ha scoperto da poco, ma L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

robersperanza : La pandemia ha reso chiaro a tutti che il Servizio Sanitario Nazionale è la cosa più preziosa che abbiamo. Per ques… - Azione_it : A 18 anni non possiamo ancora chiamarli giovani. Sono uomini e donne e come tali vanno trattati, affidandogli respo… - ItaliaViva : Visita alla Capitaneria di Gallipoli, @TeresaBellanova: 'Uomini e donne impegnati in compiti rilevanti e strategici' - evvovemio : ma hanno fatto uomini e donne questi ? - LuigiaFio : RT @robersperanza: La pandemia ha reso chiaro a tutti che il Servizio Sanitario Nazionale è la cosa più preziosa che abbiamo. Per questo do… -