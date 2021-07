ULTIM’ORA – Tutto fatto per Vaclik, sarà lui il vice Meret (Di sabato 3 luglio 2021) È Tomas Vaclik il calciatore che potrebbe essere il primo acquisto del Napoli. Secondo il portale spagnolo Todo Fichajes, Vaclik sarà il vice di Alex … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 3 luglio 2021) È Tomasil calciatore che potrebbe essere il primo acquisto del Napoli. Secondo il portale spagnolo Todo Fichajes,ildi Alex … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Grottaglie : Ultim’Ora Asl #Taranto: VACCINI, cambia tutto: Riprogrammate le date - - ParmaLiveTweet : Elfvendal: “La Svezia ha dato tutto e ne sono orgoglioso” - ipelinelluovo : RT @AndreaInterNews: Ultim'ora: #Inter, proposto il rinnovo a tutto il management. Nessun problema per #Marotta e #Ausilio che hanno accett… - domenicocivale4 : RT @AndreaInterNews: Ultim'ora: #Inter, proposto il rinnovo a tutto il management. Nessun problema per #Marotta e #Ausilio che hanno accett… - AndreaInterNews : Ultim'ora: #Inter, proposto il rinnovo a tutto il management. Nessun problema per #Marotta e #Ausilio che hanno acc… -

Ultime Notizie dalla rete : ULTIM’ORA Tutto Calciomercato Sampdoria, Primavera smantellata: ecco chi può partire ClubDoria46.it