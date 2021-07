Treviso Basket, arriva il 'prospetto' Davide Casarin dalla Reyer Venezia (Di sabato 3 luglio 2021) Il primo nuovo volto della De' Longhi Treviso Basket 2021/22 è uno dei prospetti più futuribili messi in mostra negli ultimi tempi dal Basket italiano: Davide Casarin. Nato a Mestre il 22 maggio 2003, ... Leggi su trevisotoday (Di sabato 3 luglio 2021) Il primo nuovo volto della De' Longhi2021/22 è uno dei prospetti più futuribili messi in mostra negli ultimi tempi dalitaliano:. Nato a Mestre il 22 maggio 2003, ...

aghielmo : @MarcoAMunno @treviso_basket Spero x Venezia in prestito... - nightinsport : RT @REYER1872: ?? @DavideCasarin2 giocherà con la formula del prestito biennale a @treviso_basket dalla stagione 2021/2022. ?? Leggi: https:/… - AllAroundnet : @LegaBasketA #Mercato 2021-22 @demiscavina nuovo coach @dinamo_sassari @DavideCasarin2 in prestito a… - OA_Sport : Basket: movimenti a Nord con Casarin da Venezia a Treviso e Pecchia che si trasferisce a Cremona - DaRonz82 : Due anni in prestito a Treviso per il reyerino Davide Casarin #basket -

Ultime Notizie dalla rete : Treviso Basket Treviso Basket, arriva il 'prospetto' Davide Casarin dalla Reyer Venezia Il primo nuovo volto della De' Longhi Treviso Basket 2021/22 è uno dei prospetti più futuribili messi in mostra negli ultimi tempi dal basket italiano: Davide Casarin. Nato a Mestre il 22 maggio 2003, il gioiellino cresciuto nella Reyer ...

BASKET - Federico Poser è il primo acquisto dell'Orlandina Basket 2021/22 Contratto fino al 30 giugno 2022 per Federico Poser Orlandina Basket è lieta di comunicare l'ingaggio di Federico Poser, classe 1999. L'atleta ha firmato un ...settore giovanile della Universo Treviso, ...

