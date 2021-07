Tom Holland e Zendaya: la foto del bacio che conferma la relazione (Di sabato 3 luglio 2021) Tanti i rumors sulla presunta relazione tra Tom Holland e Zendaya che ora trovano conferma. I due sono stati sorpresi in un tenero bacio I fan possono iniziare a sognare e non solo fantasticare. Ormai è confermata la relazione tra Tom Holland e Zendaya, pizzicati mentre si scambiavano un tenero bacio in auto. I fan speravano da tempo che il loro amore cinematografico diventasse realtà, tanto da averli già ribattezzati “Tomdaya”. In tempi recenti Tom Holland e Zendaya erano stati ... Leggi su zon (Di sabato 3 luglio 2021) Tanti i rumors sulla presuntatra Tomche ora trovano. I due sono stati sorpresi in un teneroI fan possono iniziare a sognare e non solo fantasticare. Ormai èta latra Tom, pizzicati mentre si scambiavano un teneroin auto. I fan speravano da tempo che il loro amore cinematografico diventasse realtà, tanto da averli già ribattezzati “Tomdaya”. In tempi recenti Tomerano stati ...

Advertising

vogliodorm1re : RT @rudyxgirl: tom holland e zendaya che ci fanno sognare non solo al cinema - eleshere : RT @rudyxgirl: tom holland e zendaya che ci fanno sognare non solo al cinema - blvck_widvw : quindi il baci tra Tom Holland e Zendaya era uno scherzo? - callvmexaurora : RT @awkmen: tom holland come cazzo hai fatto a conquistare zendaya mannaggia la puttana parla nel microfono - _vanessaancco_ : RT @sono_stressata: tom holland e zendaya assolutamente la coppia dell'anno -