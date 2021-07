"Sugli appalti il Governo si è firmato una delega in bianco, il massimo ribasso rischia di rientrare dalla finestra" (Di sabato 3 luglio 2021) “I lavoratori dell’edilizia hanno già dimostrato con gli accordi fatti con il Governo di essere disponibili a lavorare sette giorni su sette, 24 ore su 24, perché al Paese servono le opere, ma insieme alla sostenibilità e all’innovazione c’è la tenuta sociale. Il Governo si è firmato una delega in bianco sul Codice degli appalti: è evidente che così il patto sociale rischia di rompersi”. Appena un mese fa la tregua tra il Governo e i sindacati sui subappalti, oggi è Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea-Cgil, il sindacato ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 luglio 2021) “I lavoratori dell’edilizia hanno già dimostrato con gli accordi fatti con ildi essere disponibili a lavorare sette giorni su sette, 24 ore su 24, perché al Paese servono le opere, ma insieme alla sostenibilità e all’innovazione c’è la tenuta sociale. Ilsi èunainsul Codice degli: è evidente che così il patto socialedi rompersi”. Appena un mese fa la tregua tra ile i sindacati sui sub, oggi è Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea-Cgil, il sindacato ...

Advertising

dieffepi : RT @HuffPostItalia: 'Sugli appalti il Governo si è firmato una delega in bianco, il massimo ribasso rischia di rientrare dalla finestra' ht… - Lucia05149332 : RT @HuffPostItalia: 'Sugli appalti il Governo si è firmato una delega in bianco, il massimo ribasso rischia di rientrare dalla finestra' ht… - HuffPostItalia : 'Sugli appalti il Governo si è firmato una delega in bianco, il massimo ribasso rischia di rientrare dalla finestra' - AndreD81 : RT @CislNazionale: Nessun passo indietro sugli appalti. Bisogna ridurre drasticamente le stazioni appaltanti, imporre la logica che associa… - LatinaBiz : Comune di Latina Il Comune di Latina a breve si doterà di un protocollo per la legalità, dopo che sarà adottato d… -