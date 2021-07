Spinazzola lascia il ritiro della Nazionale in stampelle: in un video l’abbraccio e il saluto degli azzurri (Di sabato 3 luglio 2021) Leonardo Spinazzola ha lasciato il ritiro di Coverciano: in un video pubblicato sul canale Instagram ufficiale della Nazionale il laterale della Roma saluta i compagni per l’ultima volta. Baci, abbracci e cori per salutare il compagno di squadra, che durante la partita con il Belgio si è infortunato al tendine d’Achille. “Purtroppo sappiamo tutti come è andata ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile. Io vi posso solo dire che tornerò presto! Ne sono sicuro” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Leonardohato ildi Coverciano: in unpubblicato sul canale Instagram ufficialeil lateraleRoma saluta i compagni per l’ultima volta. Baci, abbracci e cori per salutare il compagno di squadra, che durante la partita con il Belgio si è infortunato al tendine d’Achille. “Purtroppo sappiamo tutti come è andata ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile. Io vi posso solo dire che tornerò presto! Ne sono sicuro” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

DiMarzio : #EURO2020 , #ITA | Leonardo #Spinazzola lascia il ritiro azzurro, rienterà a #Roma per gli accertamenti - SkySport : Spinazzola lascia il ritiro della Nazionale: il saluto è emozionante. VIDEO #SkyEuro2020 #Euro2020 #SkySport… - AwuahPhilip2 : RT @DiMarzio: #EURO2020 , #ITA | Leonardo #Spinazzola lascia il ritiro azzurro, rienterà a #Roma per gli accertamenti - LAROMA24 : #Spinazzola: domani visita in Finlandia dal professor Orava #AsRoma ?? - ilfaroonline : Euro 2020, Spinazzola lascia Coverciano in stampelle: l’abbraccio degli Azzurri – VIDEO -