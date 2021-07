Scuola serale | Luna e il suo papà si diplomano insieme e dimostrano che non è mai troppo tardi

(Di sabato 3 luglio 2021)ha festeggiato il suo 22esimo compleanno con un diploma di Maturità tecnica, indirizzo elettronico, con un sonante 94/100 ottenuto al termine di un triennio frequentato di sera. Nella stessa classe c’era anche suo, elettricista 47enne, appassionato anche lui di elettronica, che ha scelto da molto tempo di occuparsi del figlio minore autistico ormai adulto e da accudire a tempo pieno mentre la mamma lavora fuori casa. Lui l’esame l’ha superato con 100/100, ha ottenuto pure la lode. E dire che si era iscritto più che altro per avere una scusa per accompagnare la figlia nelle sere invernali, e dietro sua insistenza. Poi ci ha preso gusto e la ...

