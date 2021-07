Scandalo Vaticano | Marogna | “Inchiesta Londra? Estranea”

(Di sabato 3 luglio 2021) Cecilianon teme nulla e si meraviglia di essere accomunata all’vaticana del palazzo di, dalla quale si dice del tutto“ha da mesi pronta la rendicontazione totale del proprio operato e nulla teme in ordine alle contestazioni a lei mosse”, dice all’Adnkronos il coordinatore del collegio difensivo della manager cagliaritana, Riccardo Sindoca. Anzi, aggiunge l’esperto di diritto internazionale, Cecilia“trova alquanto inusuale il solo fatto di essere stata accomunata a chi ha operato sul fronte londinese in acquisizioni a vario titolo da ...

Advertising

reportrai3 : Confermate le accuse per i protagonisti dello scandalo Vaticano raccontato nel servizio Lo sterco del Diavolo: chie… - Adnkronos : ??Scandalo #Vaticano, il cardinale #Becciu a giudizio con altri 9. Processo il 27 luglio prossimo. - giap87625642 : RT @reportrai3: Confermate le accuse per i protagonisti dello scandalo Vaticano raccontato nel servizio Lo sterco del Diavolo: chiesto il r… - svilupp : Scandalo Vaticano, Angelo Becciu andrà a processo con altri 9 con l'accusa di peculato e abuso d'ufficio: 'Contro d… - Adnkronos : Scandalo #Vaticano, Cecilia Marogna: 'Inchiesta Londra? Estranea'. -

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo Vaticano

... spiegando, si riporta nella richiesta, "che era stata incaricata dal Cardinale di svolgere attività di dossieraggio, su figure interne al, a mo' di servizio segreto parallelo". Nella sua ...Dall'acquisto del palazzo di Londra ai finanziamenti alla 007 in gonnella Cecilia Marogna, la figura del cardinale Becciu Marogna campeggia al centro delloche pareva sopito e che ora torna in scena con la richiesta di processare l'alto prelato, Ma chi è veramente il cardinale Angel Becciu? Una figura complessa, tutta da decifrare: ...La richiesta di rinvio a giudizio del cardinale Angelo Becciu e di altre nove persone al termine dell’inchiesta sull’ investimento londinese nel palazzo di Sloane Avenue apre una nuova era in Vaticano ...Diplomatico di lungo corso, gran protettore dei Focolarini, ha iniziato la sua ascesa con Giovanni Paolo II, ma è stato apprezzato anche da Benedetto XVI. Nel settembre 2020 lo scandalo del palazzo a ...